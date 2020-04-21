شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل إلزام منافذ البيع بتوفير «الدفع الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بعد 4 أشهر من الآن، وبالتحديد ” في أغسطس 2020″ ، ستكون منافذ البيع لكل الأنشطة التجارية في المملكة ملزمة بتوفير وسائل الدفع الالكتروني .
ونشر الحسين، عبر حسابه في “تويتر”، إنفوجرافيك يوضح مراحل إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني على النحو التالي:
- محطات الوقود 17 يوليو 2019
- ورش السيارات 15 نوفمبر 2019
- أنشطة الخدمات الشخصية 1 إبريل 2020
- البقالات والتموينات 10 مايو 2020
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