شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل إلزام منافذ البيع بتوفير «الدفع الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بعد 4 أشهر من الآن، وبالتحديد ” في أغسطس 2020″ ، ستكون منافذ البيع لكل الأنشطة التجارية في المملكة ملزمة بتوفير وسائل الدفع الالكتروني .

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ونشر الحسين، عبر حسابه في “تويتر”، إنفوجرافيك يوضح مراحل إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني على النحو التالي: