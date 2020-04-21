شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تتخذ قرارات هامة قبل شهر رمضان لمواجه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت سلطنة عمان، اليوم، الاثنين، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

و نصت القرارات كالآتي:

- اللجنة تشدد على الجميع بتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها.

- اللجنة تؤكد على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

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- يمنع منعًا باتًا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

- تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.

وكانت أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان شراء مليون حبة من دواء هايدروكسي كلوروكوين من الهند، والذي اعتمدته الوزارة كأحد الأدوية المستخدمة لعلاج مرض فيروس كورونا "كوفيد 19".

وسجلت الصحة العمانية 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، منها 58 حالة لعمانيين و86 حالة لغير العمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة 1410 وعدد الوفيات 7 حالات. ووفقا لحساب الوزارة عبر تويتر فتم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالى المتعافين 238 حالة.