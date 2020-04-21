شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمدد الحظر الجزئي من 4 عصراً حتى 8 صباحاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم أن مجلس الوزراء اقر في جلسته المنعقدة حالياً تمديد الحظر الجزئي بساعات مختلفة حيث سيكون من 4 عصراً الى 8 صباحاً، وذلك اعتبارا من الأول من شهر رمضان المبارك بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وأضاف المزرم، أن المجلس قرر السماح لخدمة توصيل المطاعم ومراكز التسوق من الساعة 5 مساء حتى الساعة 1 صباحا. وقرر المجلس استمرار تعطيل الاعمال في الجهات الحكومية الى نهاية شهر رمضان المبارك. كما قرر المجلس نشر أسماء مخالفي الحجر المنزلي وحظر التجوال في كافة وسائل الإعلام.

وكان مجلس الوزراء أقر قبل أسبوعين، تمديد العطلة الرسمية ووقف الأعمال إلى 26 أبريل الجاري واعتبارها أيام راحة، وتمديد حظر التجول حتى السادسة صباحاً. وأعلنت الكويت في 21 مارس الماضي تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجراً، الذي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع تحسباً لفيروس كورونا.



واليوم كشف وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن دراسة لفرض حظر التجوال الكلى فى الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).