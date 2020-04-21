شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 191 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إحصائيات وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى المغرب زاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 191 حالة ليصل إجمالى الإصابات فى المملكة إلى 3046 حالة.

وقالت وزارة الصحة، فى نشرتها اليومية، إن المغرب سجل أيضا في نفس الفترة حالتى وفاة ليصل إجمالى الوفيات إلى 143 حالة في حين تماثل للشفاء 23 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 350.

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وقال محمد اليوبى رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن المغرب "لا يزال يسجل بعض البؤر... بصفة خاصة عدة وحدات صناعية إذ ظهرت بؤر في كل من الدار البيضاء وطنجة والعرائش ووجدة".

وأضاف "نسبة الفتك من بين جميع الحالات المؤكدة في انخفاض نظرا لأننا نكتشف الحالات مبكرا، وفي حالة صحية جيدة".

وقام المغرب بعدة إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء منها إغلاق المدارس والمجال الجوي وفرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس حتى 20 مايو.