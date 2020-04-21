سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط عددا من الصواريخ المعادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقد سلطت روسيا اليوم الضوء على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، الذى اتهم فيها تركيا بخرق الاتفاقات التي أبرمتها سواء في أستانا أو في سوتشي، واعتبر أن إقامتها قواد عسكرية في إدلب تفضح حقيقة نواياها المس بسيادة ووحدة أراضي سوريا.
وقال الأسد، خلال محادثات أجراها اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل العاصمة السورية اليوم، في أول زيارة له منذ عام، إن تركيا لم تلتزم بالاتفاقات التي وقعتها سواء في أستانا أو في سوتشي والتي تنص جميعها على الاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي السورية.
وتناول لقاء الأسد مع ظريف، الذي جرى وهما مقنعان بكمامات واقية، آخر مستجدات المسار السياسي في سوريا ومن بينها اللجنة الدستورية وتطورات الأوضاع في الشمال السوري في ظل التعدي المستمر من قبل تركيا على السيادة السورية، وفقا لـ"سانا".
وضمن هذا الإطار، أكد الأسد أن تصرفات تركيا على الأرض تفضح حقيقة النوايا التركية وعدم احترامها سيادة ووحدة الأراضي السورية.
واعتبر أن التعدي المستمر من قبل تركيا على سيادة وأرض الجمهورية العربية السورية سواء باحتلالها المباشر للأرض أو من خلال زيادة عدد ما تسميه نقاطا للمراقبة والتي هي ليست سوى قواعد عسكرية فعليا، تفضح نواياها.
من جانبه انتقد ظريف المحاولات الغربية الحالية لإعادة استثمار موضوع "الأسلحة الكيميائية" في سوريا معتبرا أنه سلوك مخز بأن يعاد استخدام هذه الذريعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم، رغم كل ما شاب هذا الموضوع من تشكيكات وثغرات خلال الفترة الماضية.
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