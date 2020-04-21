إلغاء الاحتفالات بعيد العمال فى النمسا والحكومة تتبرع براتب شهر لعلاج كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا تأجيل الاحتفالات التقليدية لعيد العمال فى أول مايو بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال لودفيج - فى تصريح اليوم الاثنين - إن التضامن مع قضايا العمال هذا العام سيتم افتراضيا عبر الانترنت من خلال تجمع لعدد كبير من النمساويين فى حشد الكتروني لمساندة حقوق العمال.



من جانب آخر، قررت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار سباستيان كورتس التبرع بمرتب شهر صاف لصالح جهود علاج أزمة كورونا وهو ما يقدر بنحو 180 الف يورو.

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وأشار كورتس - فى تصريح اليوم - إلى أن التبرع تعبير عن التضامن مع الفئات الضعيفة المضارة من كارثة كورونا، لافتا الى بذل حكومته قصارى جهدها لضمان خروج النمسا من هذه الأزمة بشكل جيد.



يذكر أن حملة التبرع براتب شهر انضم اليها الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين وجميع حكام الولايات.