شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجرافيك.. 3 مهن تنقل عدوى فيروس «كورونا».. احذر صحتك أهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة عن أبرز المهن التي تسهم في سرعة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأوضحت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه المهن تشمل “الحلاق والكوافير”، نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص.
كما تشمل هذه المهن “مندوب التوصيل” لعدم اتباعه إجراءات السلامة الوقائية الصحيحة، و”المعلم الخصوصي” لاختلاطه بالكثير من الأشخاص والبيوت خلال عمله.
وختمت وزارة الصحة بقولها: “احذر.. فصحتك أهم” وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
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