شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك. وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة. Advertisements

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