دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق Facebook Gaming ينطلق لمنافسة خدمة Twitch لبث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة الفيس بوك تطبيق Facebook Gaming الجديد على منصة الأندوريد، والذي يأتي لمنافسة خدمة اليوتيوب لبث الألعاب Twitch.

يعد تطبيق Facebook Gaming أحدث التطبيقات المخصصة من شركة الفيس بوك، حيث يستهدف التطبيق المستخدمين من اللاعبين عن طريق التركيز على تجربة الألعاب التي يتم بثها عبر اللاعبين.

يقدم تطبيق Facebook Gaming الجديد ثلاثة من الخدمات الرئيسية، والتي تنقسم إلى المشاهدة، واللعب، إلى جانب الإتصال، حيث يمكن لخدمة المشاهدة أن تدعم المستخدمين في متابعة بث اللاعبين في تجربة الألعاب، وأيضاً إكتشاف اللاعبين الجدد.

بينما تتيح خدمة اللعب للمستخدمين بدء الألعاب أو تشغيل الألعاب بآداء سريع جداً، ودون الحاجة إلى تحميل الألعاب في البداية، أيضاً تأتي خدمة Connect لتدعم المستخدمين في الإنضمام إلى مجموعات الألعاب، ومتابعة مجموعات الألعاب الجديدة.

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ومن المتوقع أن يدعم تطبيق Facebook Gaming الجديد زيادة قاعدة المستخدمين في ألعاب الفيس بوك، التي تواجه منافسة كبيرة من خدمة Twitch في اليوتيوب.

يذكر أن تطبيق Facebook Gaming يتوفر الآن للمستخدمين عبر متجر جوجل بلاي، ومن المتوقع أن ينطلق التطبيق على منصة iOS خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق Facebook Gaming ينطلق لمنافسة خدمة Twitch لبث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.