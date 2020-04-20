دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات الشاشة في هاتف Galaxy Fold 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم مواصفات الشاشة لهاتف سامسونج القادم القابل للطي Galaxy Fold 2، كما كشفت التسريبات عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

تشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونج تستعد للإعلان عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2 في مؤتمر يعقد ما بين نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بقلم stylus مدمج، وقد إستعرض Ross Young مؤسس شركة Display Supply Chain Consultants بعض من مواصفات الهاتف مؤخراً على تويتر.

وتؤكد التسريبات الجديدة على أن سامسونج تدعم هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2 بشاشة مميزة بحجم أكبر، كما يأتي الهاتف بآداء أسرع.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج ستعمل على دعم الشاشة في هاتف Galaxy Fold 2 بترقية في دقة العرض تصل إلى 2213 في 1689 بيكسل، مع شاشة بحجم أكبر يصل إلى 7.59 إنش، مقارنة بحجم 7.3 إنش في الإصدار الحالي، كما يتم ترقية كثافة العرض إلى 372 بيكسل لكل إنش.

كما تؤكد التسريبات على أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Fold 2 بتحسينات في معدل التحديث في الشاشة، الذي يتم ترقيته من 60Hz إلى معدل 120Hz، إلا أن التسريبات لم توضح ما إذا كان معدل التحديث سيأتي مع دقة عرض Full HD أو أعلى، أيضاً لم تتضح قدرة البطارية في الهاتف حتى الآن.

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ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن سامسونج تقدم تصميم الكاميرة أسفل الشاشة في هاتف Galaxy Fold 2، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن سامسونج لن تنتهي من تطوير هذا التصميم في الكاميرة حتى الآن، لذا ينطلق هذا الإصدار بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أيضاً أشار Ross Young إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 ينطلق بقلم S بنفس مواصفات القلم الذي قدم من سامسونج في سلسلة هواتف Note، كما يأتي Galaxy Fold 2 بتصميم رقيق في زجاج الشاشة كما في هاتف Galaxy Z Flip، والذي يأتي بتصميم مقاوم للخدش، إلا أن سامسونج تدعم الهاتف أيضاً بطبقة UTG للحماية، والذي يأتي بتصميم من البلاستيك.

من جانب أخر تأتي الشاشة في غطاء الهاتف بحجم 4.7 إنش، بدقة 1680 في 720 بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات الشاشة في هاتف Galaxy Fold 2 ظهر على التقنية بلا حدود.