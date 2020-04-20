دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن MatePad 10.4 في 23 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت العملاق الصيني يوم 23 من أبريل للإعلان الرسمي عن جهاز MatePad 10.4 اللوحي، الذي شغل العديد من التسريبات مؤخراً، والذي ظهر بالفعل في قاعدة بيانات JD.com.

نشرت شركة هواوي على Weibo اليوم إعلان تشويقي جديد، تؤكد من خلاله على موعد الإعلان عن جهاز MatePad اللوحي الذي يتميز بحجم 10.4 إنش، والذي يكشف عنه رسمياً خلال حدث nova 7.

يتميز جهاز MatePad بحجم 10.4 إنش، وبدقة عرض 1200 في 2000 بيكسل، بجودة عرض FHD بلس، كما يتميز بحواف نحيفة، ويضم كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية مع فلاش LED.

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كما يضم جهاز MatePad إعدادات رباعية في مكبرات Harman Kardon الصوتية، أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 810، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر micro SD.

جهاز MatePad يأتي بقدرة بطارية 7250 mAh، كما ينطلق بنموذج Wi-Fi، وأخر يدعم شبكات LTE، أيضاً يدعم الجهاز قلم M-pen stylus الذي يباع بشكل مستقل.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن MatePad 10.4 في 23 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.