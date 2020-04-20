شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين لمتحدث الحكومة بمؤتمر صحفى: شيل إيدك من جيبك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الإثنين، ليطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم بالالتزام بالبروتوكول المعمول به متوجها بالحديث له " شيل إيدك من جيبك" ليستمر بعدها اشتيه فى الإعلان عن قرارات الحكومة لمجابهة كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه عن إجراءات جديدة للتعامل مع جائحة كورونا في محافظات الضفة وغزة.

وقال اشتيه في كلمة له من أمام مجلس الوزراء إنه من المبكر الإعلان عن هزيمة فيروس كورونا في فلسطين، مضيفا: طلبنا عقد اجتماع بين وزير العمل الفلسطيني و"الإسرائيلي"، ولكن لا جواب حتى اللحظة من الطرف الآخر.

وأضاف : "سنستمر في الإجراءات الوقائية بشكلٍ مشدد مع التخفيف في بعض المناطق وفقًا للمعايير الصحية، وقال: نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على الصحة العامة، ويكون المبدأ العام هو التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد".

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ومن الإجراءات الجديدة التي أعلنها في محافظات: أريحا وجنين وطوباس وسلفيت ونابلس ومحافظات غزة السماح للمنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من ثلاث عمال كالزراعة والجراجات والمهن الفردية بالعمل من الساعة 10 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، كما ستعمل ورش البناء بشكل منتظم، وسيارات التاكسي بواقع راكب واحد في كل رحلة، أما محلات الحلويات فتفتح في شهر رمضان للبيع للطلبات الخارجية بدون تجمعات داخل المحال، و تبقى المساجد والكنائس وبيوت العزاء مغلقة، كما تمنع الاحتفالات والأعراس والعزائم الجماعية في شهر رمضان.

وقرر اشتيه منع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل "إسرائيل" وبيوتهم حتى إشعار آخر.

وتحدث اشتيه عن أن الحكومة الفلسطينية واجهت ثلاث ثغرات وهي السياحة والأجانب، والجسور والمعابر، والعمال داخل الأراضي المحتلة.

واضاف، رئيس الوزراء الفلسطيني: سيطرنا على أزمة العمال جزئيًا، واليوم أمامنا مجموعة من التحديات.