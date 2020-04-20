شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، أنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا أنه تم تشخيص 8 إصابات لسائقي شاحنات على الحدود دخلوا الأردن وثبت إصابتهم بفيروس كورونا 3 منهم أردنيين و 5 أجانب.

وأضافت وزارة الصحة الأردنية عبر حسابها موقع تويتر، تصريحات وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر:" 425 مجموع عدد الحالات منذ بدء الوباء في المملكة، و 6 حالات شفاء غادرت المستشفيات في الأردن.



الموجز الإعلامى لوزارة الصحة الأردنية حول فيروس كورونا







ونشرت وزارة الصحة الأردنية، إنفوجراف للموجز الإعلامى اليومى حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد بدولة الأردن، حيث بلغت عدد الإصابات 425، وأن هناك 136 حالة تحت العلاج، كما شفيت 282 حالة وتوفى 7 حالات.

من جانب آخر، صرح وزير المالية الأردنى محمد العسعس، أمس الأحد، إن الأردن سيؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

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وقال محمد العسعس لتلفزيون المملكة، إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها، وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.