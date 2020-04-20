السديس: إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار تعليق حضور المصلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏اكد الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار تعليق حضور المصلين وتكون 5 تسليمات فقط. - وفق ما أوردته صحيفة سبق -

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بإطلاق مبادرة توزيع "سلال الإفطار الرمضانية"، وذلك بالتعاون مع إمارتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وجاءت المبادرة لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ والعمل قائم لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "بِرّاً بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لهذه المبادرات.