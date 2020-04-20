"انتماء".. حملة فلسطينيي الخارج تواصل تأكيد حق العودة في 2020

إسطنبول / الخليج 365

أطلق فلسطينيون في الخارج، الإثنين، عبر منصة "zoom "، حملة "انتماء" 2020 بنسختها الحادية عشرة، لإحياء الذكرى 72 للنكبة والتأكيد على حق العودة.

جاء ذلك بحسب بيان الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج (غير حكومي)، عقب انتهاء حفل الانطلاق.

الحفل الذي قدمه الإعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة تامر المسحال، افتتح بالنشيد الوطني الفلسطيني، وتخلله فواصل غنائية لعدد من الفنانين العرب والفلسطينيين.

من جانبه، أكد المنسق العام للحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء" ياسر قدورة، أن الهدف الذي قامت من أجله الحملة منذ 2010، هو "تفعيل الدور الشعبي في التمسك بالحقوق وعلى رأسها حق العودة".

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وقال هشام أبو محفوظ، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج:،"الحملة تأكيد للعالم أن الشعب الفلسطيني بأجياله، متمسك بحقوقه الكاملة وعلى رأسها العودة، وأن هذه الأجيال لن تنسى تراثها وكل ما يربطها بفلسطين".

وانطلقت حملة انتماء عام 2010، وتستمر عادة طوال شهر مايو/ أيار من كل عام، وتشترك فيها عشرات المؤسسات واللجان العاملة والداعمة للحق الفلسطيني في مختلف مناطق الانتشار الفلسطيني، بحسب البيان.

وظهر مصطلح "حق العودة" عقب "النكبة" التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، بعد أن أسفرت سلسلة مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق عشرات القرى والمدن، إلى نزوح نحو 800 ألف فلسطيني.

ومنذ ذلك الوقت، يطالب اللاجئون الفلسطينيون البالغ عددهم حاليا نحو 5.9 ملايين شخص، بالعودة إلى أراضيهم، رغم مرور 72 عاما على الحدث.

وتنص قرارات دولية أصدرتها الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.