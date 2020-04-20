تركيا تجلي 164 مواطنا من مصر

إسطنبول/ الخليج 365

أجلت تركيا، الإثنين، 164 من رعاياها الراغبين بالعودة من مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المواطنين الأتراك وصلوا إسطنبول على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية.

وأضاف أن الفرق الطبية في المطار أجروا فحوصاتهم الأولية على العائدين الذين سيخضعون للحجر الصحي بأحد مساكن الطلاب بإسطنبول.

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وفي وقت سابق الإثنين، أجلت السلطات التركية 171 من مواطنيها من السعودية، و238 من ألمانيا و93 مواطنا من إسبانيا.

والجمعة، أطلقت تركيا عملية اجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وسبق أن قامت تركيا بإجلاء نحو 25 ألفا من الرعايا الأتراك، من مختلف أنحاء العالم، بعدما تقطعت بهم السبل؛ بسبب التدابير المتخدة ضد الوباء.

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