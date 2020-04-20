السديس: إقامة صلاة التراويح في الحرمين بلا مصلين

السعودية / الخليج 365

أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، لكن دون مصلين، في ظل جائحة "كورونا"، وفق صحيفة سعودية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سبق" (خاصة)، الإثنين، أن السديس أكد إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، و"أن تكون الصلاة 5 تسليمات فقط".

وكان مفتي عام السعودية، عبد العزيز آل الشيخ، أعلن الجمعة أن صلاتي التراويح (في رمضان يبدأ بعد أيام) والعيد ستقامان في البيوت هذا العام، إذا استمر إغلاق المساجد بسبب "كورونا"، وفق الوكالة الرسمية للأنباء (واس).

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وقررت هيئة كبار العلماء السعودية (دينية حكومية عليا)، في 18 مارس/آذار الماضي، تعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد المملكة، ضمن تدابير لمواجهة انتشار الفيروس، وهو إجراء اتخذته دول إسلامية عديدة.

وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس في السعودية 10 آلاف و484 شخصًا، بينهم 103 حالات وفيات، و1490 حالة تعافٍ.

وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من مليونين و466 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 169 ألفًا، وتعافى أكثر من 644 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.