كورونا.. قطر تسمح للعالقين بالبقاء والسودان يمدد إغلاق المطارات

الدوحة - الخرطوم / الخليج 365

-قطر سمحت للزوار بتأشيرات سياحية بالبقاء في أراضيها دون الحاجة إلى تمديد تأشيراتهم أو دفع رسومها

-السودان مدد إغلاق المطارات أمام الرحلات الدولية والداخلية حتى 20 مايو المقبل



أعلنت قطر، الإثنين، السماح للعالقين في أراضيها من الوافدين بتأشيرات سياحية، بالبقاء، فيما مدد السودان إغلاق مطاراته حتى 20 مايو/آيار المقبل، بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت الداخلية القطرية، عبر "تويتر"، إنه "تقرر السماح للزوار الوافدين إلى البلاد بتأشيرات سياحية (فورية ومسبقة) بالبقاء في البلاد، مراعاة لتعذّر عودتهم إلى بلدانهم، بسبب إغلاق المطارات في معظم دول العالم".

وأشارت أنه تقرر السماح للحالات المذكورة بالبقاء "دون الحاجة إلى تمديد التأشيرة أو دفع رسومها".

وأوضحت الوزارة أنه "في حال إعلان الدولة عودة الأوضاع إلى طبيعتها وبدء تسيير رحلات بلدانهم، سيتم منح مهلة للحالات المذكورة للمغادرة".

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في قطر 6015 حالة، تعافى 555 منهم، وتوفي 9.

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وفي السودان، مددت الحكومة، إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية الداخلية حتى 20 مايو المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن إدارة الطيران المدني (حكومية) أصدرت قراراً قضى بتمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 20 مايو القادم.

وأوضحت أن إدارة الطيران المدني استثنت رحلات البضائع المجدولة والإضافية، والمساعدات الإنسانية والدعم الفني، والشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب المستثنين بقرار من الدولة.

وحتى الإثنين، ارتفعت حصيلة إصابات السودان إلى 92 منها 12 حالة وفاة و8 حالات شفاء.

فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس في العالم، حتى مساء الإثنين، مليونين و452 ألفاً، توفي منهم مايزيد عن 168 ألفا، فيما تعافى أكثر من 642 ألفا وفق موقع “ worldometers”.

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