كورونا.. 11 وفاة بمصر و8 إصابات على حدود الأردن

مراسلون/ الخليج 365

سجلت وزارتا الصحة المصرية والأردنية، مساء الاثنين، ارتفاعا جديدا في حصيلة فيروس كورونا، حيث توفي 11 في مصر، وأصيب 6 على حدود الأردن.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تعافي 89 من الفيروس، وإصابة 189 ووفاة 11.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الإثنين، هو 3333 إصابة من ضمنهم 821 حالة تعاف، و250 وفاة.

وفي الأردن، قال وزير الصحة، سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيين و5 أجانب، فيما لم تسجل إصابات جديدة داخل حدود المملكة".

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وأوضح أن "إجمالي الإصابات يصبح 425، إذا ما حسبنا الإصابات الـ 8 على الحدود".

كما أشار إلى شفاء 6 مصابين، ليبلغ العدد الكلي 282، فيما توقف عدد الوفيات عند 7.

وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من مليونين و452 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 168 ألفًا، وتعافى أكثر من 644 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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