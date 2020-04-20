"حماس": إسرائيل تتعمد الإهمال الطبي بحق المقدسيين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



اتهمت حركة "حماس"، الإثنين، إسرائيل بـ"تعمد ممارسة سياسة الإهمال الطبي تجاه الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة في ظل انتشار فيروس كورونا".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، ماهر عبيد، في بيان، إن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين بمدينة القدس".

وأشار عبيد أن أعداد الإصابات بكورونا تتزايد بين أهالي بالقدس بشكل متواصل، دون الإشارة لإحصائية محددة.

وأضاف أن "أهالي القدس يواجهون مخاطر جائحة كورونا بقدراتهم الذاتية".

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والسبت، أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل أول وفاة بكورونا في مدينة القدس الشرقية، واتهمت إسرائيل بإخفاء عدد المصابين بالوباء في المدينة المحتلة.

وفي وقت سابق الإثنين، قال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، إن معطيات وزارته تفيد بإصابة 120 فلسطينيا بمدينة القدس بفيروس كورونا.

واتهم الشخرة، إسرائيل بمنع وزارة الصحة من العمل في القدس الشرقية.

وبشكل متواصل تتهم الحكومة الفلسطينية وزارة الصحة الإسرائيلية بعدم الإفصاح عن الأعداد الدقيقة للمصابين بالوباء من القدس الشرقية المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.