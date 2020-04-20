‏أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السديس : إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار تعليق حضور المصلين وتكون 5 تسليمات فقط. انشر الخبر :

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