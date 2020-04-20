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توجيه لأصحاب المنشآت بشأن مواقع سكن العمالة المستأجرة

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه لأصحاب المنشآت بشأن مواقع سكن العمالة المستأجرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت لجنة تنظيم سكن العمالة، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة “إيجار”.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن التعريف بتفاصيل سكن العمال متاح خلال 10 أيام من تاريخ 20 إبريل 2020م.

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يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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