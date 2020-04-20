شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه لأصحاب المنشآت بشأن مواقع سكن العمالة المستأجرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت لجنة تنظيم سكن العمالة، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة “إيجار”.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن التعريف بتفاصيل سكن العمال متاح خلال 10 أيام من تاريخ 20 إبريل 2020م.

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يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.