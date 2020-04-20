أردوغان يتهم الحكومة السورية بانتهاك هدنة إدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن الحكومة السورية تنتهك وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، محذرا من أن دمشق ستواجه ”خسائر فادحة“ إذا استمرت في ذلك.

وأضاف أردوغان في اسطنبول بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة السورية تستغل تفشي فيروس كورونا لتصعيد العنف في إدلب، مشيرا إلى أن تركيا لن تسمح لأي ”مجموعات ظلامية“ في المنطقة بانتهاك وقف إطلاق النار أيضا.