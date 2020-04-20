شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم الحكومة الكويتية: تمديد عطلة المؤسسات بسبب كورونا حتى 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق باسم الحكومة الكويتية، إنه تم تمديد عطلة المؤسسات بسبب كورونا حتى 31 مايو بدلا 26 أبريل، إضافة إلى تمديد حظر التجول ليبدأ 4 عصرا وينتهي 8 صباحا.

وبحسب "رويترز"، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم الاثنين تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا إلى نهاية شهر مايو أيار بدلا من 26 أبريل نيسان كما كان مقررا من قبل. وقال المزرم في بيان تلاه عبر تلفزيون الكويت إن مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ الرابعة عصرا بدلا من الخامسة وتنتهي الثامنة صباحا بدلا من السادسة، وذلك نظرا لقرب حلول شهر رمضان.

Advertisements

من جانبه أعلن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن الحكومة ستقدم حزمة مساعدات لكن لن يكون هناك تعويض عن فرص الربح الفائتة نتيجة إجراءات مكافحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الإدارة العامة للطيران المدني قولها اليوم الاثنين إن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة، وسوف تحدد وتوافق الحكومةعلى المشغل الدولي.