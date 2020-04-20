شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة عزل متنقلة لحالات كورونا الحادة فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة دبى لخدمات الإسعاف عن كبسولة العزل المتنقلة، وهى مخصصة لنقل حالات كوفيد 19 الحادة، لمنع نقل العدوى للمسعفين أثناء نقل المصاب.





ووفقا لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، أشارت المؤسسة إلى أن هذا النوع من الكبسولات يُستخدم للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7265

وأمس أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 حالة و4 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.