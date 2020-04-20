شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تشترى مليون حبة من "هايدروكسي كلوروكوين" لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان شراء مليون حبة من دواء هايدروكسي كلوروكوين من الهند، والذي اعتمدته الوزارة كأحد الأدوية المستخدمة لعلاج مرض فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت وزارة الصحة فى سلطنة عمان أعلنت تسجيل 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، منها 58 حالة لعمانيين و86 حالة لغير العمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة 1410 وعدد الوفيات 7 حالات. ووفقا لحساب الوزارة عبر تويتر فتم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالى المتعافين 238 حالة.

وفى سياق متصل، قلصت سلطنة عمان ميزانيتها العامة 500 مليون ريال أى ما يعادل (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.

وقالت وكالة الأنباء لسلطنة عمان فى بيان أمس الأحد: 500 مليون ريال عُمانى خفض بالموازنة العامة للدولة جراء خفض 5% من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10% من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التى تم اتخاذها.