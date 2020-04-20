دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إل جي تطلق فيديو تشويقي لسلسلة هواتف Velvet 5G القادمة

أطلقت شركة إل جي فيديو تشويقي تظهر فيه سلسلة هواتف Velevet الجديدة القادمة والتي تأتي بدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G وتصميم مغاير للفئات التي تم إطلاقها سابقاً من الشركة.

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وأكد الفيديو تفاصيل حول الهاتف تم الحديث عنها سابقاً من ضمنها التصميم المختلف بشاشة أمامية انسيابية وكاميرا سيلفي في نتوء قطرة الماء وواجهة خلفية بنظام كاميرا ثلاثي وفلاش بترتيب عمودي مع تباين واضح في أحجام العدسات والذي يضيف لمسة جمالية مختلفة عن باقي تصاميم الكاميرا الخلفية في هواتف المنافسين.

ووفقاً لإعلان الشركة فإن الهاتف سيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765 5G؛ نعم المعالج الأقل أداءً من سنابدراجون 865 والمستخدم في غالبية الهواتف الرائدة في سوق الجيل الخامس حالياً.

ويبدو أن إل جي أيضاً لن تتخلى عن منفذ السماعات في هاتفها الجديد كون اللقطات الأخيرة من الفيديو تظهر منفذ 3.5 مم لسماعات الأذن؛ وبذلك تكون مستمرة في نهجها السابق من هذه الناحية والذي بطبيعة الحال يعد مستحسن لفئة لا بأس بها من المستخدمين لا تفضل الإعتماد الكامل على السماعات اللاسليكة في الهواتف الذكية والسعر يلعب دوراً مهماً هنا أيضاً.

أما حول موعد الإعلان والإطلاق الرسمي للهاتف ليس هناك أي تفاصيل حول خطة إل جي بهذا الشأن؛ لكن صحيفة كورية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أنه من المحتمل إطلاق الهاتف في 15 مايو المقبل والذي سيأتي بأربعة ألوان وهي الأبيض والأسود والأخضر والأرجواني الهجين.

المصدر

التدوينة إل جي تطلق فيديو تشويقي لسلسلة هواتف Velvet 5G القادمة ظهرت أولاً على عالم التقنية.