شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يوجه بتنفيذ الحظر والإغلاق بصرامة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن ظهور حالات الإصابة العديدة بفيروس كورونا، يعنى الانتشار بصورة خطيرة، داعياً للتعامل بصرامة مع تنفيذ توجيهات وزارة الصحة، فى ما يخص مسألة الحظر والإغلاق باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة، وأكد حمدوك، خلال زيارته اليوم الاثنين، مقر المنصة السودانية لمواجهة وباء كورونا، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان، باعتبارهم خط الدفاع الأول.. مثمنا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.

وأشار رئيس وزراء السودان إلى معاناة الشعوب الأخرى التي اهلكتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة، مضيفا أن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود، تُمكن من عبور مخاطر الجائحة.

وكانت وزارة الصحة الإتحادية بالسودان، أعلنت عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتين وفاة من المصابين في الخرطوم.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن إجمالى العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء وصل إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة.

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وقالت الوزارة إن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة هذا، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.