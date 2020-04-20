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الجيش السورى يعثر على أجهزة بث وأسلحة أمريكية من مخلفات الإرهابيين فى دمشق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت قوات الجيش العربى السوري،  على صواريخ وأسلحة غربية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين، خلال عمليات استكمال تطهير المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة .

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وبحسب وكالة أنباء سوريا "سانا"، فإن الجهات المختصة واصلت عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب في ريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي لرفع مخلفات الإرهابيين من العبوات الناسفة والألغام وعثرت على صواريخ وأسلحة وذخائر من بينها صناعة غربية وأمريكية.

 

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وأشار مراسل "سانا"، إلى أن من بين المضبوطات صواريخ مضادة للدبابات “مالوتكا” وقذائف “آر بي جي” وبنادق ورشاشات غربية وأمريكية الصنع وقنابل يدوية إضافة إلى أجهزة بث فضائي واتصالات سلكية ولاسلكية وأدوية ومعدات وأجهزة طبية وعدد من السيارات المسروقة.

 

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وعثرت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش خلال الأشهر الماضية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع في ريفي دمشق والقنيطرة ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الإرهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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