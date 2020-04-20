شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمطار غزيرة على القصيم و المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، تركزت على بعض الأجزاء الشرقية، ارتوت على إثرها الأرض.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم مساء اليوم ، شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة والرس، والنبهانية، والاسياح، وعقلة الصقور، وضرية، وعيون الجواء، والشماسية، والخبراء ورياض الخبراء والمذنب والبكيرية والبدائع .

كما شملت الأمطار مركز الطرفية و الصمعورية، والشبيكية، ودخنة، وعطاء، وأبانات، والبتراء، والقوارة، والفوارة، وشري، والمدرج، وأبا الورود، والصبيح، والدليمية، والذيبية، والقرين، والعمار، والبطين، والظاهرية، والشيحية وقبه، وعدد من المراكز التابعة لمنطقة القصيم.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدى إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.