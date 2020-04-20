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رئيس الجزائر يعين مديرا عاما لوكالة التعاون الدولى للتضامن والتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم، الإثنين محمد شفيق مصباح، مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسى، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

 

وكان الرئيس تبون قد أعلن عن تأسيس الوكالة في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا يوم 9 فبراير الماضي.

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وتضطلع الوكالة بالعديد من المهام أبرزها المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، وترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج، وإقامة العلاقات مع المجموعة العلمية ورجال الأعمال الجزائريين في الخارج، وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، إلى جانب إنجاز دراسات اليقظة الإستراتيجية في مجال تخصصها.

 

يذكر أن محمد شفيق مصباح الحائز على درجة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة الجزائر سبق له تولي تولى عدة مناصب في الدولة.

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