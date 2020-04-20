شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقيا تنظمان اجتماعا عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقيا، يوم الخميس المقبل اجتماعا عن بُعد، لمناقشة دور المدن والمنتخبين في استدامة الثقافة خلال أزمة فيروس كورونا بمشاركة مجموعة من المنتخبين المحليين والعاملين في القطاعات والمؤسسات الثقافية، والخبراء والمتخصصين والأطر العاملة في مجال حماية التراث، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الثقافة والتراث لتبادل التجارب الناجحة واستشراف الخطط والاستراتيجيات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن الاجتماع يأتي ضمن أنشطة مبادرة "الثقافة عن بُعد"، التي أطلقتها المنظمة، ضمن "بيت الإيسيسكو الرقمي" ويهدف إلى إشراك جهات الاختصاص في المجال الثقافي لإنجاح المبادرة، التي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقق أهدافها.

وسيناقش الاجتماع التحديات الثقافية التي تواجهها المدن خلال جائحة كورونا، والاستفادة من المؤسسات الثقافية الحاضنة في نشر الثقافة عن بعد على المستوى المحلي، ثم الاستفادة من المواقع التراثية، وتثمينها خلال الأزمة.