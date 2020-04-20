شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم أول جهاز تنفس صناعى محلى الصنع فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لأمر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء غى مملكة البحرين، لتصميم جهاز تنفس محلي الصنع، قام مهندسو حلبة البحرين الدولية وبالتعاون مع قسم العلاج التنفسى وقسم الاجهزة الطبية واطباء العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبى بتصميم أول جهاز تنفس صناعي فى ظل ارتفاع الحالات القائمة بفيروس كورونا COVID-19.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تم تصميم الجهاز لمساعدة الحالات القائمة بفيروس كورونا كوفيد 19، ولكن ليس المرضى ذوى الحالات الحرجة، وتمت هذه المهمة بعد زيارات ميدانية عديدة لمستشفى السلمانية من قبل موظفي الحلبة، وتم البدء بالعمل بدراسة عمل طريقة الجهاز، وتكثيف الجهود إلى أن يتم تصميم الجهاز بخبرات مهندسي الحلبة وبعد زيارات عديدة لمستشفى السلمانية، وتم تصميم نوعين من الجهاز الأول من تصميم المهندس الميكانيكي كامل الطعان، والجهاز الآخر صممه طارق التاجر.

وتم اختبار أجهزة التنفس فى مستشفى السلمانية وذلك تحت إشراف مباشر من فايز رمزى فايز الرئيس التنفيذى للعمليات بحلبة البحرين الدولية، وذلك بدعم من الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذى لحلبة البحرين الدولية، وبعد اختبارات مكثفة تم اعتماد أجهزة التنفس الصناعي من قبل وزارة الصحة.