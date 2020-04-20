شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وولى عهد بريطانيا يبحثان هاتفيا الجهود الدولية لاحتواء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات اتصالا هاتفيا من ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وذكرت وكالة أنباء الامارات "وام"، انه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا".

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وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته للاطمئنان على صحة ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من عوارض فيروس كورونا متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما قدم التعازى والمواساة إلى الأمير تشارلز في ضحايا فيروس كورونا مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة خلال هذه الظروف الصعبة.

وأطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، الأحد، البرنامج الوطنى للفحص المنزلى لأصحاب الهمم، فى إطار استكمال جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكتب بن زايد، عبر حسابه على تويتر: "أطلقنا اليوم البرنامج الوطنى للفحص المنزلى لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".