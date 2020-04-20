شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية إجراء المسح النشط لكسر حلقة انتشار كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة واس السعودية، فيديو يوضح كيفية إجراء المسح النشط ومساهمته في كسر حلقات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بشكل مبكر، وهو يعنى خروج الفرق الطبية للأحياء والقيام بالتواصل المباشر مع الناس لإجراء فحوصات طبية للتأكد من تشخيص المرض.

واليوم أعلن محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10.484، توفى 103 حالة، وتماثل للشفاء 1490.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى مؤتمر صحفى الاثنين، إن الإصابات النشطة بفيروس كورونا والتي تتلقى العلاج حاليا 8891 بينها 88 حالة حرجة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، قال إن «المسح النشط» ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرا، متوقعاً أن تساهم إجراءات المسح الميداني النشط التي استهدفت عدة مناطق جغرافية مزدحمة بتزايد عدد الحالات المؤكدة خلال الأيام القادمة.

وأمس أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المسح النشط يتم وفقا لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، موضحة أن إجمالي الفحوصات على كورونا حتى الآن تخطى 180 ألفا.