شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 7265 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7265، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأمس أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 حالة و4 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق، افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس كورونا التي تتسع لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة.

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وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه بموقع تويتر:" افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي...نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمدلله الوضع الصحي مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع".

وأضاف:"حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب...اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي".

في نفس الإطار، قامت السلطات الامريكية بتحويل حديقة نيويورك المركزية إلى مستشفى ميداني للمشاركة في معالجة المصابين بفيروس كورونا الجديد بعد تفاشي الوباء القاتل في الولايات الأمريكية، فعرضت وسائل اعلام عالمية فيديوهات لاستعدادات تجهيز المستشفى الميداني.