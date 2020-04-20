شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يعلن عودة البورصة للعمل فى 3 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن بورصة فلسطين، التي أغلقت الشهر الماضي، ستعود إلى العمل في الثالث من مايو .
وبحسب "رويترز"؛ أبلغ اشتية مؤتمرا صحفيا في رام الله "يعاد فتح السوق المالي ابتداء من 3/5/2020، ضمن شروط السلامة العامة"، مضيفا، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطوات الحكومة للموازنة بين المتطلبات الإقتصادية والصحية.
وكانت بورصة فلسطين أوقفت التدوال في الثاني والعشرين من مارس آذار حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق في ظل تفشي فيروس كورونا؛ فيما تقع بورصة فلسطين في الضفة الغربية المحتلة حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بقيمة سوقية اجمالية نحو 3.8 مليار دولار. (تغطية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير وجدي الالفي)
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