شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يعلن عودة البورصة للعمل فى 3 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن بورصة فلسطين، التي أغلقت الشهر الماضي، ستعود إلى العمل في الثالث من مايو .

وبحسب "رويترز"؛ أبلغ اشتية مؤتمرا صحفيا في رام الله "يعاد فتح السوق المالي ابتداء من 3/5/2020، ضمن شروط السلامة العامة"، مضيفا، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطوات الحكومة للموازنة بين المتطلبات الإقتصادية والصحية.

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