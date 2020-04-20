شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1122 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل لـ 10.484 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10.484، توفى 103 حالة، وتماثل للشفاء 1490.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن الإصابات النشطة بفيروس كورونا والتي تتلقى العلاج حاليا 8891 بينها 88 حالة حرجة.
وأمس أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المسح النشط يتم وفقا لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، موضحة أن إجمالي الفحوصات على كورونا حتى الآن تخطى 180 ألفا.
وذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالى عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا 9362 بينها 7867 نشطة، مشيرة إلى أن إجمالى حالات التعافي من الفيروس 1398.
وأضافت وزارة الصحة السعودية أن الفحوص المخبرية تعتمد على عاملي "السرعة والدقة" معا، لافتة إلى أن آليات الفحص والعلاج موحدة على مناطق المملكة كافة.
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