الرئيس الجزائري يعين أول مدير لـ"وكالة التعاون الدولي"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، أول مدير لوكالة التعاون الدولي، التي استحدثها في فبراير/ شباط الماضي.



وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن الرئيس تبون عيّن ضابط المخابرات المتقاعد محمد شفيق مصباح، مديرا لـ"الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية".



وفي 9 فبراير الماضي، أعلن تبون خلال قمة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، عن قراره بإنشاء الوكالة بهدف "بث ديناميكية جديدة في التعاون الدولي الجزائري، لاسيما تجاه البلدان الإفريقية".



Advertisements

ووفق بيان الرئاسة، فإن الوكالة ستضطلع بمهام منها المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في عدة مجالات من أبرزها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.



كما ستتولى المساهمة في "توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج، وإقامة العلاقات مع المجموعة العلمية ورجال الأعمال الجزائريين خارج البلاد، وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة"، بحسب المصدر ذاته.



ومدير الوكالة المعين محمد شفيق مصباح، عقيد متقاعد من المخابرات، وحائز على درجة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الجزائر، كما درس في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.