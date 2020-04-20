رئيس “يويفا”: البطولات الأوروبية جاهزة لاستئناف النشاط الكروي

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الاثنين، أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب موصدة، في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية “أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها”.

وتابع أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات، وقد يتعين علينا أن نستأنف المباريات من دون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات.

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وأضاف أنه من المبكر القول إننا لا نستطيع إكمال الموسم، سيكون التأثير رهيبًا على الأندية والبطولات، من الأفضل اللعب خلف الأبواب الموصدة بدلاً من عدم اللعب على الإطلاق، ففي مثل هذه الأوقات الصعبة من شأن ذلك أن يجلب السعادة للناس والشعور بأن الحياة الطبيعية عادت حتى لو كانت مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفزيون فقط”.

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي أنه في حال عودة البطولات قريبًا، فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بشكل موازٍ، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.

وأكد تشيفيرين أنه لا يؤيد استمرار الموسم حتى سبتمبر وأكتوبر لأنه “سيكون له تأثير كبير على الموسم المقبل 2020-2021.