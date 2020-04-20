الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في صرواح

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” “إن ميليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني اليمني تصدّى لهم وأوقع عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح”.

وأضاف المصدر: “أن الجيش الوطني اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار”.