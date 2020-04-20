رئيس الاتحاد الألماني: إقامة المباريات بدون جماهير الخيار الوحيد لاستئناف الدوري

طالب فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ، الجماهير المنتقدة للفكرة ، بدعم إقامة مباريات بطولة الدوري (بونسليجا) بدون حضور جماهير لإنقاذ الأندية من الوضع الراهن.

وتعاني الأندية في الوقت الحالي من إيقاف فعاليات الدوري الألماني (بوندسليجا) مثل معظم المسابقات المحلية والقارية في أوروبا والعالم نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال كيلر ، في مقاله بمجلة “كيكر” الألمانية الرياضية اليوم الاثنين ، إن التخلي عن إقامة المباريات المتبقية قد يعني “أن بعض الجماهير لن تكون قادرة على الذهاب لمباريات أنديتها مجددا لأنها لن تكون موجودة”.

وأضاف كيلر : “لا نريد أن نفقد أي ناد”.

وذكرت “كيكر” مؤخرا أن 13 من 36 ناديا بالدرجتين الأولى والثانية للدوري الألماني قد تعلن إفلاسها بحلول حزيران/يونيو المقبل حال عدم حصولها على القسط الأخير من عائدات البث التليفزيوني والذي لن يكون متاحا حال عدم استكمال الموسم.

وعارضت الجماهير الألمانية مقترح إقامة مباريات الدوري بدون حضور جماهيري خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأتي المعارضة لأسباب عديدة ومنها ضرورة عدم تفضيل لاعبي كرة القدم على باقي فئات المجتمع.

Advertisements

وأصر كيلر على أن كرة القدم لا تطلب “دورا خاصا” في الأزمة ، وقال : “وعدنا بأن استئناف المباريات لن يأتي على حساب النظام الصحي”.

ومن المقرر أن تجتمع رابطة الدوري الألماني ، التي تمثل أندية الدرجتين الأولى والثانية ، يوم الخميس المقبل فيما تستمر القيود الحكومية حتى الثالث من أيار/مايو المقبل ، فيما سيكون أقرب اجتماع آخر لبحث الموضوع في 30 نيسان/أبريل الجاري.

وتأمل الرابطة في استئناف الموسم بداية من أيار/مايو المقبل ، وهو ما لم يستبعده السياسيون تماما ، ولكن حضور الجماهير للمباريات سيظل محظورا حتى نهاية آب/أغسطس المقبل.

وقال كيلر إن كرة القدم جاهزة لعودة النشاط “بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات” ، مشيرا إلى أن اللاعبين والمدربين فعلوا أشياء عظيمة للصالح العام.

وكانت فعاليات البوندسليجا توقفت في وسط آذار/مارس الماضي قبل إقامة منافسات المرحلة الـ 26 من المسابقة.

ويتصدر بايرن حامل اللقب جدول المسابقة برصيد 55 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.