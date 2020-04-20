سان جيرمان يجهز عرضا ضخماً من أجل إفساد خطة برشلونة لضم نيمار

تحركت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حماية نجمها البرازيلي نيمار دا سيلفا، والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وإحباط مناورات برشلونة الإسباني للحصول عليه.

وذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن المدير الرياضي للنادي الباريس، البرازيلي ليوناردو، ينوي إغراء نيمار بعقد جديد، وإفساد خطط برشلونة الرامية للتعاقد معه من أجل تعزيز صفوفه، خصوصا بعدما أعرب نيمار عن رغبته في مزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز من جديد.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن ليوناردو يطمع في تمديد تعاقد نيمار لثلاثة مواسم، لينتهي في صيف 2025 ، مع وعده بزيادة كبيرة في راتبه السنوي، تصل إلى 38 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو رقم لن يستطيع برشلونة بالتأكيد دفعه للنجم البرازيلي.

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وأردفت أن الأوضاع الاقتصادية في الفترة الحالية، بسبب فيروس كورونا، جعلت إدارة سان جيرمان تعمل على تقديم عرض جديد للمهاجم البالغ 28 عاما، لأنها تعلم صعوبة رحيله إلى “كامب نو”، معقل النادي الكتالوني، في سوق الانتقالات المقبلة.

ويسعى برشلونة لإدراج عدة لاعبين في صفقة لمقايضة نيمار، خصوصا وأنه يمتلك عدة لاعبين فرنسيين سيوافقون على اللعب في سان جيرمان، أمثال صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية الماضية، شهد فشل إدارة “البارسا” في إنهاء صفقة انتقال نيمار إلى صفوفها، بعد تعنت النادي الفرنسي في عدم التخلي عن نجمه.