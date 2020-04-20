الطائف.. ضبط عمالة حولت حوشاً سكنياً إلى مسلخ لذبح الأغنام (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في “بلدية الطائف الجديد” بمساندة الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة، أحد المواقع حوله ثلاثة عمال وافدين لمسلخ مخالف لذبح وسلخ الأغنام. وأوضحت الأمانة، أنه تم ضبط ثلاثة عمال وافدين “مزارع وعامل نظافة وعامل مطعم”، حولوا حوشا سكنيا لمسلخ يفتقر لاشتراطات الصحة ومخالف للأنظمة. وأضافت أنه تم إغلاق الموقع والذي يعمل بدون ترخيص نظامي، في حين تسلمت الشرطة الحالة لاستكمال اللازم حيالها وفقا للنظام. Advertisements

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