كاميرا iPhone SE تتفوق على كاميرات iPhone 11 Pro الثلاث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أزاحت شركة آبل الستار عن أحدث إصداراتها من هاتف iPhone SE وهو أصغر وأرخص هاتف آيفون حتى الآن. ويحتوي آيفون الجديد على العديد من الميزات الموجودة في iPhone 11 Pro الذي يزيد سعره عن ضعفي سعر iPhone SE الجديد، وتشمل هذه الميزات معالج A13 وشحن لاسلكي، لكن الهاتف الجديد يأتي بكاميرا واحدة فقط في الخلف، فكيف ستقارن بكاميرات هاتف برو11؟ تشبه كاميرا SE الفردية أكثر من غيرها عدسة الزوم القياسية في 11 Pro بدقة 12 ميغا بيكسل لكل منهما، وفتحات f1.8 واسعة للسماح بدخول الكثير من الضوء، وعدسات سداسية العناصر، وميزة تثبيت الصورة البصرية وأغطية الكريستال الياقوتي. وتفتقد كاميرا SE إلى تقريب 2x الموجود في العديد من أجهزة آيفون الحديثة، بالإضافة إلى وضع الزاوية فائقة الاتساع، والذي يلتقط الكثير من المشهد أمامك أكثر مما تستطيع عدسة التكبير القياسية تحقيقه. وتتمتع كاميرا SE أيضاً بوضعية البورتريت، والتي تتيح استخدام أوضاع الإضاءة المختلفة مثل إضاءة المسرح والإضاءة الكنتورية، كما تحتوي على نفس HDR الذي تمت ترقيته في هاتف 11 Pro والذي يقوم بعمل رائع لالتقاط التفاصيل في المناطق الأكثر سطوعاً وإشراقا. ولن تحصل في الهاتف الجديد على الوضع الليلي المثير للإعجاب في 11 Pro ولكنك ستحصل على صور بانورامية بدقة 63 ميغابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 60 إطاراً في الثانية، وإدارة فيديو بطيء الحركة بمعدل 240 إطاراً في الثانية بدقة 1080 بكسل. وفي حين أن هاتف iPhone SE الجديد قد لا يمتلك القدرات الإبداعية لكاميرات 11 Pro المتعددة، لكن الكاميرا الإفرادية تملك القدرة على التقاط بعض اللقطات المذهلة، والتي تناسب الأشخاص الراغبين بتوثيق بعض الأحداث الهامة في حياتهم، بحسب موقع سي نت.

