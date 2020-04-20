زووم ومايكروسوفت تيمز.. أيهما أفضل للعمل من المنزل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أجبرت أزمة وباء كورونا الكثيرين على العمل من المنزل والتواصل مع زملائهم ورؤسائهم في العمل عبر برامج اتصال الفيديو. وشهدت منصات مثل زوم وميكروسوفت تيمز إقبالاً كبيراً خلال هذه الأزمة، ما جعل البعض يتساءل عن الأفضل لإجراء محادثات ومؤتمرات الفيديو؟ فيما يلي مقارنة بين التطبيقين، بحسب موقع سي نت: Microsoft Teams



الأفضل لمستخدمي أوفيس 365 إذا كان عملك يتطلب استخدام أوفيس 365، فلديك حق الوصول إلى ميكرسوفت تيمز، منصة الدردشة ومؤتمرات الفيديو والمكالمات الصوتية المعروفة. ويتكامل محور الاتصال في مكان العمل مع Microsoft Word و Excel و PowerPoint وتطبيقات أوفيس الأخرى لتقديم العروض ومشاركة الملفات بسلاسة. ويمكنك التحدث إلى أعضاء الفريق بشكل خاص أو في قنوات محددة، ويمكنك لفت الانتباه إلى المجموعة بأكملها أو فرد لديه ميزة الإشارة. ويمكنك إجراء دردشة فيديو مع ما يصل إلى 250 شخصاً في آن واحد، أو تقديم عرض مباشر لما يصل إلى 10 آلاف شخص، ومشاركة جداول أعمال الاجتماع قبل المؤتمر، ودعوة الضيوف الخارجيين للانضمام إلى اجتماع، والوصول إلى تسجيلات وملاحظات الاجتماع السابقة، كما يمكن جدولة الاجتماعات في تطبيق Teams أو من خلال Outlook. وقالت ميكروسوفت إنها لا تستغل بيانات المستخدمين للإعلانات، ولا تتعقبهم، وتحذف جميع بيانات المشترك بعد انتهاء الاشتراك، وهذه ميزة يتفوق فيها التطبيق على زوم. ويتم تضمين الفريق في اشتراك أوفيس 365، ويمكن أيضاً تنزيل نسخة مجانية من البرنامج، ففي مارس (آذار) الماضي، رفعت ميكروسوفت القيود على الإصدار المجاني، حتى تتمكن الشركات والمدارس من استخدامه دون اشتراك. Zoom

الأفضل للذين يمكنهم تطبيق إعدادت الأمان الخاصة بهم. يعمل تطيق مؤتمرات الفيديو زوم على أجهزة أندوريد وiOS وأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظامي الويندوز وماك، ويقدم التطبيق خطة مجانية أساسية لاستضافة ما يصل إلى 100 مشارك، وهناك أيضاً خيارات لفرق الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة مقابل 20 دولار في الشهر، لكل مضيف بحد أدنى 50 شخص. ويمكن ضبط أوقات الاجتماعات واختيار عدة المضيفين، ويمكن لما يصل إلى ألف مستخدم المشاركة في مكالمة فيديو واحدة، ويمكن أن يظهر 49 مقطع فيديو على الشاشة في وقت واحد. ويحتوي التطبيق على إمكانات الفيديو والصوت عالية الدقة، وأدوات التعاون مثل المشاركة المتزامنة للشاشة والتعليق المشترك، والقدرة على تسجيل الاجتماعات وإنشاء النصوص. ويدعم زوم Outlook و Gmail و iCal لجدولة وبدء الاجتماعات، ففي Gmail على سبيل المثال، يكفي النقر على رمز التقويم، ثم النقر على وقت اجتماعك، ثم النقر على الرابط للانضمام إلى اجتماع زوم، وإذا قام المضيف بجدولة ذلك، فقد تكون هناك أيضاً خيارات الاتصال المباشرة. وإذا كان الميكروفون والكاميرا في وضع إيقاف التشغيل، يمنحك زوم خيار الدردشة الكتابية، ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة أيضاً إذا كان الاجتماع ضخماً وكانت الفرصة متاحة للأسئلة. والتسجيل مجاني على زوم، يمكن إنشاء حساب يدوي باستخدام بريد إلكتروني أو تسجيل الدخول عبر حساب غوغل أو فيس بوك. وإذا كنت تستخدم زوم، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار مشاكل الأمان التي ظهرت مع تزايد شعبية التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا. وأعرب خبراء الخصوصية عن مخاوفهم على الخصوصية في برنامج مؤتمرات الفيديو ونقاط الضعف التي تجعله عرضة للاختراق، بالإضافة إلى مشكلة الـ zoombombing حيث يقتحم غير مدعوين المكالمة ويعطلون الاجتماعات. وتوجد بعض الخطوات لحماية اجتماعاتك، مثل استخدام معرف لكل اجتماع وتمكين ميزة "غرفة الانتظار" لمعرفة من يحاول الانضمام إلى اجتماع قبل السماح له بالدخول.