شركة أبل تعلن إتاحة خدمة الموسيقى Music في المتصفح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أبل إتاحة خدمة الموسيقى Music في المتصفح.



ولبث الموسيقى على الويب يتعين على المستخدم فتح music.apple.com في المتصفح المفضل وتسجيل الدخول باستخدام هوية أبل "Apple ID" الخاصة.

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وهنا يمكن للمستخدم الوصول إلى جميع المجموعات وقوائم التشغيل والتوصيات الشخصية، والتي يمكن أيضا الوصول إليها عبر التطبيق.

ويتم تشغيل الموسيقى مباشرة في المتصفح. وهذا يتيح لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام Linux وChrome OS الوصول إلى الخدمة لأول مرة، فضلا عن أنه لم يعد من الضروري استخدام إصدار iTunes القديم الآن مع نظام التشغيل ويندوز للتمكن من استخدام خدمة الموسيقى.

وتقدم شركة أبل للعملاء الجدد اشتراكا تجريبيا مجانيا لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك يتعين عليهم دفع اشتراك بقيمة 9.99 دولار شهريا.