تلوث الهواء يزيد وفيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

قالت نتائج دراسة دانماركية إيطالية إن تلوث الهواء في منطقة معينة له تأثير على عدد وفيات كورونا، وإن هذه العلاقة تفسر ارتفاع نسبة الوفيات في 3 مناطق إيطالية خلال موجة تفشي الوباء خلال الأسابيع الماضية. ويعتبر الهواء في مقاطعات لومباردي وإيميليا ورومانا الأكثر تلوثاً في أوروبا وليس إيطاليا فقط. تلوث الهواء في 3 مقاطعات إيطالية سبب تضاعف الوفيات فيها مقارنة بمناطق أخرىوبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة "إنفيرومنتال بوليوشن"، توجد علاقة واضحة بين ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى كورونا في منطقة لومباردي الإيطالية وبين زيادة تلوث الهواء. ووفقاً لبيانات الحكومة الإيطالية بلغت نسبة وفيات كورونا 12 بالمائة في 3 مقاطعات، هي: لومباردي، وإيميليا، ورومانا، بينما بلغت النسبة في بقية أنحاء إيطاليا 4.5 بالمائة. وأضافت الدراسة التي أجريت في جامعتي آرهوس الدنماركية وسيينا الإيطالية، عامل تلوث الهواء إلى مجموعة العوامل التي تجعل فيروس كورونا قاتلاً، وهي: الحالة الصحية للمصاب، وسنة، وجنسه. وعلى الرغم من وجود فروق في طريقة تسجيل وفيات كورونا بين مقاطعات إيطاليا تقلل من دقة التسجيل في بعض المناطق، إلا أن تأثير تلوث الهواء في المقاطعات الـ 3 كان ملحوظاً.

