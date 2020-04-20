الإكثار من الدهون وقلة الحركة والتوتر تسبب الكبد الدهني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الكبد الدهني يعد من المتاعب الصحية الشائعة في الوقت الحاضر بسبب أسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتبعه الكثيرون. وأوضح المركز الألماني أن الكبد الدهني ينقسم إلى نوعين: الأول كحولي ينجم بطبيعة الحال عن شرب الخمر، والثاني غير كحولي ينجم عن التغذية غير الصحية، أي الإكثار من الدهون والسكريات والكربوهيدرات. ومن الأسباب الأخرى للكبد الدهني داء السكري وقلة الحركة والتوتر النفسي. وتتمثل أعراض الكبد الدهني في الشعور بانتفاخ وضغط في الجزء العلوي من البطن واصفرار الجلد والعين، بالإضافة إلى الحكة والغثيان والقيء. ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتشخيص المرض مبكراً، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة، والتي تتمثل في تليف الكبد وسرطان الكبد. وللوقاية من الكبد الدهني ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية (الإقلال من الدهون والسكريات والإكثار من الخضروات والفواكه) والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر والابتعاد عن التوتر النفسي.
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