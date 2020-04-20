معدل الوفيات بالسرطان مستمر في الانخفاض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أظهرت دراسة سنوية أن خطر الوفاة بسبب مرض السرطان انخفض بشكل ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض عدد الرجال الذين توفوا بسبب المرض بنسبة 5 بالمئة منذ عام 2015 وانخفض عدد النساء بنسبة 4 بالمئة خلال نفس الفترة . ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجموعة بحثية بقيادة كارلو لا فيشيا الأخصائي بجامعة ميلانو ونشرتها مجلة "أنالس أوف أونوكلوجي"، فإن عدد الوفيات بسبب السرطان داخل الاتحاد الأوروبي آخذ في الانخفاض بين الرجال. ويعود ذلك إلى حد كبير، بحسب الدراسة، إلى تراجع معدل الوفيات بسبب سرطان الرئة المرتبط بالتبغ في ظل تراجع عدد الرجال الأوروبيين المدخنين منذ عقود. وذكرت إيفا نيجري الاخصائية المشاركة في البحث، إن الدراسة استندت إلى بيانات منظمة الصحة العالمية. وأضافت نيجري إن "التبغ لا يزال هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في أوروبا ويشكل 20% من جميع وفيات السرطان المتوقعة لعام 2020".

